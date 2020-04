Verantwortung während Corona: Lindlarer Bruderschaft sagt Schützenfest ab

Lindlar -

Aus Verantwortung für die Gesundheit ihrer Mitbürger habe sich die St. Johannes Schützenbruderschaft Helling schweren Herzens dazu entschieden, das diesjährige Schützen- und Volksfest zu Pfingsten abzusagen. Solidarisches und verantwortungsvolles Handeln seien immer, aber gerade in der jetzigen Zeit, auch für die Schützenbruderschaft ein Gebot, dem man gerecht werden müsse.

„Selbst wenn die Bestimmungen und Richtlinien der Landesregierung bis zu diesem Zeitpunkt wieder etwas gelockert werden sollten, sehen wir uns außer Stande, ein fröhliches und unbeschwertes Volksfest durchzuführen“, so Uli Hüttl, der erste Brudermeister, der auch an die Fernsehansprache der Bundeskanzlerin vom 18. März erinnert. Darin spricht Angela Merkel von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg und solidarischem Handeln, auf das es in diesen Wochen ankommt.

Die Schützenbruderschaft versuche, so schnell wie möglich wieder in das normale Vereinsleben zurückzufinden und weitere Veranstaltungen und Verpflichtungen wie geplant durchzuführen und wahrzunehmen, informiert sie. Im Namen der Schützenbruderschaft bedanke sich Hüttl besonders bei den Majestäten Manuela und Erwin Höller, die dem Verein in Gesprächen im Vorfeld versichert haben, die Bruderschaft auch weiterhin zu repräsentieren: „Die Gesundheit von allen steht an erster Stelle.

In dieser Situation ist es für uns selbstverständlich, dass wir auch weiterhin die Bruderschaft repräsentieren und unser Amt ausüben“, so die Majestäten. Die Schützenbruderschaft hoffe auf das Verständnis und freue sich auf gemeinsame Aktivitäten und Festivitäten, sobald die Krise überwunden ist.