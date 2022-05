Viel Spaß mit Wally Wombat: SV Frielingsdorf kombiniert Vorlesen, Spiel und Sport

Frielingsdorf -

„Ey, Platz da!“ klingt es über den Sportplatz in Frielingsdorf. Ein wenig erschrocken aber gespannt, sitzen etwa sieben Kinder auf einer Picknickdecke und hören ihrer Vorleserin zu.

Sie liest das erste Kapitel aus dem Buch „Viel Glück für Wally Wombat“ von Christian Gailus vor. Es handelt von Wally, einem Wombat, das den besten Zehnkämpfer der Welt, Winnie Wombat, bei den Olympischen Spielen besuchen will. Insgesamt sind etwa 30 Kinder zum bewegten Lesenachmittag gekommen.

Zusammenarbeit mit der Kinderbücherei

Organisiert wird die Veranstaltung in Zusammenarbeit des SV Frielingsdorf und der Kinderbücherei „Bücherinsel“. In drei kleineren Gruppen lesen ehrenamtliche, engagierte Vorleserinnen der Bücherei das erste Kapitel der Geschichte vor.

Danach folgt die erste sportliche Aufgabe. Im Buch muss Wally ein Paket zu Winnie in das olympische Dorf bringen. Für die Kinder der ersten und zweiten Klasse der Grundschule Frielingsdorf bedeutet das: einen Medizinball und einen großen Reifen zusammen über die Tartanbahn transportieren. Eben so, wie Wally das Paket in der Geschichte transportieren muss.

„Voll cool, dass es wir hier Sport machen dürfen“, freut sich der siebenjährige Anton nach der ersten Aufgabe. Insgesamt erwarten die Kinder acht kleine Spiele, die alle mit dem Thema Zehnkampf zu tun haben und sich an der Geschichte von Wally Wombat orientieren.

Zum Lohn gibt's ein "Tatzogramm"

Kathrin Frielingsdorf, Übungsleiterin beim SVF, freut sich, dass der bewegte Lesenachmittag wieder stattfinden kann. Sie betont die enge Zusammenarbeit des Sportvereins und der „Bücherinsel“ und freut sich, die Vereinsarbeit zu unterstützen. Am frühen Abend ist das Abenteuer von Wally zu Ende und die Kinder haben sich allen sportlichen Herausforderungen gestellt. Wie auch im Buch, bekommen die Kinder als Urkunde das heiß ersehnte Tatzogramm.