Von PKW erfasst: Motorradfahrer aus Morsbach bei Unfall auf B 256 schwer verletzt

Denklingen -

Ein Motorradfahrer ist am Samstag von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 62-Jährige aus Morsbach um 13.15 Uhr auf der Hauptstraße in Reichshof-Denklingen in Richtung Brüchermühle unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Landesstraße 344 kollidierte er mit dem Pkw eines Waldbrölers (44), der aus der Seitenstraße nach links auf die Hauptstraße eingebogen war.

Auch der 44-Jährige und seine Beifahrerin (35) wurden ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitten einen Schock und mussten ambulant behandelt werden. Für die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Hauptstraße bis 15 Uhr gesperrt. (ag)