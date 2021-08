Vorverkauf beginnt: Ein Herbst voller Kultur im Bielsteiner Burghaus

Bielstein -

Es klingt wie ein Herbstmärchen, so voll gepackt mit handverlesenen Kulturveranstaltungen ist das neue Programm des Wiehler Kulturkreises für das Bielsteiner Burghaus. Wer dabei sein will, kann sich ab Montag Karten sichern.

Den rockigen Auftakt machen Mitte September die Beat Brothers mit Songs der Beatles, Rolling Stones, Dire Straits, Oasis, Queen und Pink Floyd. Trotz der mehr als 40 Bühnenjahre strahlen die Musiker eine mitreißende Energie aus.

Von Klassik bis Punkrock

Das Feuerbach Quartett erfindet die klassische Kammermusik neu. Die vier jungen Musiker vereinen Led Zeppelin, Prokofjew, Punkrock und Michael Jackson mit ihrem klassischen Streichquartett. Samba, Bossa Nova und Afoxé mit Farben aus Pop, Jazz und Folk präsentieren Batida Diferente. Sie mischen lyrische Melodien, farbige Harmonien und packende brasilianische Rhythmen.

Eine quirlige Show bieten The Busquitos im Oktober. Die swingende Band ist ursprünglich im niederländischen Straßenjazz beheimatet. Die Jungs wissen, wie man mit Publikum umgeht. Die vier Sängerinnen von „Gretchens Antwort“ entführen mit ihren geschmeidigen Stimmen in die „Roaring Twenties“ oder in hippe Electro-Clubs von heute. Betörender Gesang und weiblicher Esprit sollen die Zuhörer mit einem wilden Mix zum Glühen bringen.

Termine und Vorverkauf Am Montag um 8.30 Uhr startet der Kulturkreis Wiehl den Vorverkauf für alle Veranstaltungen. Tickets gibt’s unter (02262) 99-285 oder unter www.kulturkreis-wiehl.de Donnerstag, 16.9. , The Beat Brothers, Vorverkauf 18 Euro

Donnerstag, 23.9., Feuerbach Quartett, Vorverkauf 20 Euro

Donnerstag, 30.9., Batida differente, Vorverkauf 18 Euro

Donnerstag, 7.10., The Busquitos, Vorverkauf 18 Euro

Freitag, 29.10., Gretchens Antwort, Vorverkauf 20 Euro

Donnerstag, 4.11., Merci Udo, Vorverkauf 18 Euro

Donnerstag, 11.11., Driem Beus, Vorverkauf 20 Euro

Donnerstag, 18.11., Tutty Tran, Vorverkauf 18 Euro

Freitag, 19.11., Beckmann-Griess, Vorverkauf 18 Euro

Samstag, 20.11., Tan Caglar, Vorverkauf 20 Euro

Sonntag, 21.11., Hans-Joachim Heist, Vorverkauf 20 Euro

Montag, 22.11., Jonas Greiner, Vorverkauf 18 Euro

Dienstag, 23.11., Andrea Volk, Vorverkauf 18 Euro

Mittwoch, 24.11., Ingrid Kühne, Vorverkauf 18 Euro

Donnerstag und Freitag, 2.und 3.12., Xmas-Band, Vorverkauf 20 Euro

Donnerstag, 9.12., Eine Weihnachtsgeschichte, Vvk. 20 Euro Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Michael von Zalejski ist dann im November Udo Jürgens. In dieser Rolle geht er auf und schafft es, den Sound des Meisters zu treffen. Am Klavier weckt er Emotionen mit Charme und leisem Humor, mit Anekdoten und persönlichen Geschichten. „Kumm los mer fiere“ beim Karnevalsauftakt mit den Driem Beus: Von „Ich bin ene Räuber“ bis zum „By, by my love“: Sänger Bernd Fuhrich hat jede Menge Karnevalshits im Gepäck. Zusammen mit Michael Bielecke, Udo Lesemann und Wilfried „Holli“ Holberg präsentieren die Vier Musik „handjemacht“.

Spaßige Nächte

Die „7 nights of fun“ starten mit Tutty Tran und seinem Programm „Augen zu und durch“. Tran ist Vietnamese mit Berliner Schnauze, der mit irrer Komik und fiesen Sprüchen seine tiefsitzenden Schmerz auf die Bühne bringt. Timm Beckmann und Markus Griess kommen als „Beckmann-Griess“ mit ihrem Kabarettkonzert. Mit dabei: Der Pate, Rocky, Tschaikowski und Led Zeppelin, Leo und Kate, Mozart und die Foo Fighters. Tan Caglar fragt: „Geht nicht?“ und gibt sich gleich die passende Antwort: „Gibt’s nicht!“ Er versteht es, sein Handicap mit Inklusion, Witz und Ironie zu verbinden. Selbstironie beherrscht der Deutsch-Türke jedenfalls perfekt – der Rollifahrer macht als Influencer Werbung für Springseile. So schräg ist auch seine Show.

Hans-Joachim Heist hat Heinz Erhard genau studiert. Er holt den Kult-Komiker mit Körper, Geist und Stimme auf die Burghaus-Bühne, dass man meint: Heinz Erhardt steht da. Dieser Schelm! Nachwuchs-Comedian Jonas Greiner verpackt beißende Kritik in lustige Alltagsgeschichten. Dabei spielt seine markante Körperhöhe von 2,07 Meter eine große Rolle in seinem Programm „In voller Länge“. Von oben hat er trotz seiner Jugend schon einen ziemlich klaren Blick. Andrea Volk wurschtelt sich durch den Büroalltag mit Stress, bekloppten Kollegen und beschrifteten Milchtüten im Kühlschrank. Die sympathische Künstlerin wandelt zwischen Work-Life-Balance und Arbeitsmarkt der Zukunft, zwischen künstlicher Intelligenz und natürlicher Dummheit.

Ingrid Kühne geht es wohl wie vielen anderen – eigentlich ist sie sowieso immer alles Schuld, will aber einfach nur ihre Ruhe. Mit Selbstironie spielt sie ihre Trümpfe aus, ganz nah am Publikum.

Finale mit Christmas Rock und einer Weihnachtsgeschichte

Zum Abschluss im Dezember gibt’s die Weihnachtsgeschichte mit Jenny Evans und Trompeter Peter Tuscher. Kulturkreis Foto:

Die Xmas-Band spielt Pop- und Rock-Stücke – natürlich darf der Christmas Rock hier nicht fehlen! Die oberbergische Band besteht aus Manuel Marcos, Michael Bielecke und Volker Marks, Florian Brüning, Matthias Bauer, Hans-Joachim Klein am Bass sowie dem Sänger, Gitarristen und Band-Leader Ernie Wirth. Für den Gesang sorgen Melina Kyranoudis, Jarmina Frackenpohl und Juliane Brüning.

Zum Schluss: Jenny Evans ist ein Allround-Talent im Showbusiness und erfüllt Dickens’ Weihnachtsgeschichte zusammen mit dem Schauspieler und Trompeter Peter Tuscher und dem Pianisten und Komponisten Walter Lang mit Leben.