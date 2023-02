Oberberg – Am Freitag noch war die Oberbergische Verkehrsgesellschaft von einem erneuten Warnstreik ihrer Busfahrer am Montag ausgegangen, am Samstag aber sah Ovag-Geschäftsführerin Corinna Güllner Entwarnung: Der Verdi-Verhandlungsführer habe am Samstagvormittag ihr gegenüber klargestellt, dass es für die Beschäftigten von Ovag und VBL keinen Streikaufruf für Montag geben werde.

Die Gewerkschaft Verdi hatte für Montag zu bundesweiten Streiks gegen den auch von der Ovag angewendeten Tarifvertrag angekündigt. Der erste Streik der Busfahrer am 1. April traf Oberberg massiv: Etwa 13.000 Kinder, Jugendliche und Pendler sollen auf der Strecke geblieben sein.