Wechsel bei Lindlars Grünen: Ingo Harnischmacher folgt als neuer Sprecher

Lindlar -

Der grüne Ortsverband hat einen neuen Sprecher. Ingo Harnischmacher (47) ist nun von den Mitgliedern einstimmig zu Siegfrieds Nachfolger gewählt worden, das teilt die Partei mit. Harnischmacher sitzt seit 2014 im Gemeinderat und ist im Ortsverband der Grünen seit rund sechs Jahren aktiv.

Siegfried sei nach rund 20 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Der neue Sprecher wird mit einem Dank an seinen Vorgänger zitiert: „Du hast den Ortsverband rund 20 Jahre hervorragend durch Höhen und Tiefen geführt und maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in Lindlar immer die besten grünen Wahlergebnisse in ganz Oberberg erzielen konnten.“

Als Schwerpunkte für das Engagement des Ortsverbands nannte Harnischmacher die Entwicklung des neuen Flächennutzungsplans, dazu „mehr und bessere Bürgerbeteiligung“. Lindlar solle konstruktiv an der Regionalentwicklungsplan mitwirken, überregional müssten „die richtigen Energiequellen gefunden werden, damit Deutschland sauberer und unabhängiger wird.“

Harnischmacher lebt in Fenke, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er arbeitet als Ingenieur für Gebäudetechnik in Köln. Als Ratsmitglied sitzt er in den Ausschüssen Sicherheit und Ordnung, im Bauausschuss, dem Betriebsausschuss und im Arbeitskreis Breitbandversorgung. Dazu in der Gesellschafterversammlungen der gemeindeeigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft BGW und der Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, die das Parkbad betreibt. (lb)