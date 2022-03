Wiehler Tankstellenraub: Tatverdächtiger stellt sich

Wiehl -

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle am vergangenen Sonntag, 20. März, in Wiehl hat sich einer der beiden Tatverdächtigen selbst gestellt. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zwei Männer die Tankstelle. Einer hatte eine Schusswaffe dabei, der andere ein Messer. Beide Männer bedrohten die Angestellte. Der Mann mit dem Messer griff schließlich in die Kasse, woraufhin beide flüchteten.

In Troisdorf zur Polizei

Nun hat einer der beiden Tatverdächtigen am Mittwochabend eine Polizeiwache in Troisdorf aufgesucht und seine Beteiligung an dem Raub zugegeben. Bei dem Mann handelt es um einen 22-jährigen Wiehler, der bei der Tat die Schusswaffe mitführte. Nach seiner polizeilichen Vernehmung und einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag wurde er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an. Bei ihm handelt es sich um einen 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann. Er trug bei der Tat blaue Jeans, eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe und eine schwarze Käppi. Hinweise an die Kripo unter (0 22 61) 81 99-0.