WLS-Bad: Defekte Pumpen legen Schwimmbad in Wipperfürth lahm

Wipperfürth -

Defekte an zwei Warmwasserpumpen waren der Grund dafür, dass das Walter-Leo-Schmitz-Bad an der Ostlandstraße am Mittwoch kurzfristig schließen musste. Auch am Donnerstag gab es am Vormittag keinen Badebetrieb, berichtet die Stadt.



Konkret konnten zwei Pumpen des Bads wurde nicht angesteuert werden, so dass die Heizung das Wasser nicht erwärmen konnte. Am Donnerstagmorgen kümmerte sich ein Techniker um die Reparatur, gegen 11 Uhr war der Schaden behoben. Der vorgesehene Warmbadetag musste allerdings ausfallen.



Das städtische Schwimmbad in Wipperfürth hatte in den vergangenen Monaten immer wieder ungeplant schließen müssen, zuletzt Mitte März. Grund dafür war allerdings der Personalmangel. (r)