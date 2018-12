Zukunft der Kirche: Mit Ideen und Impulsen den Umbruch gestalten

Oberberg -

Bei 18 Gesprächen haben die Menschen im katholischen Seelsorgebereich Oberberg-Mitte und Engelskirchen in den vergangenen Wochen ihre Gedanken zur Zukunft der Kirche geäußert. Kreisdechant Pfarrer Christoph Bersch berichtet: „Eigentlich waren das keine Gespräche, sondern vielmehr ein Austausch, bei dem alles gesammelt wurde, was den Menschen in unserem Seelsorgebereich so auf dem Herzen liegt.“ Dabei sei ein großes Spektrum an Themen angesprochen worden, denn jeder schaue mit einem anderen Blick auf die Kirche und das sei besonders spannend.

Wie geht es mit der Kirche weiter?

Anlass für die Gespräche war unter anderem die Fusion der beiden katholischen Kirchengemeinden Oberberg-Mitte und Engelskirchen vor zwei Jahren. Im Mittelpunkt stand aber auch die Frage nach der Zukunft der Kirche. „Viele machen sich Sorgen, wie es mit der Kirche weitergeht“, sagt Bersch. Genau darüber wollte man sich austauschen und einen Raum für Ideen und Impulse geben.

Viele Menschen würden auf vermeintlich bessere Zeiten zurückblicken und hätten Sorge, dass Dinge abbrechen, die ihnen wichtig seien. „Wir müssen uns aber auch Gedanken darüber machen, wie sich die Kirche in der Zukunft aufstellen kann“, sagt Bersch. Trotz der Fusion sei es ihm wichtig, dass alle zehn Gemeinden weiterhin unabhängig und selbstständig bleiben können – zugleich aber auch die Gemeinschaft gestärkt werde. „Wo wir noch viel dazulernen können, das ist bei der Begrüßungskultur“, findet er. Man müsse sich Gedanken machen, wie man auf neue Gemeindemitglieder zugehen könne, Brücken baue oder ansprechbar sei.

In zwölf Jahren wahrscheinlich 50 Prozent weniger Seelsorger

Ein Thema, das sowohl die Seelsorger, als auch die Gläubigen beschäftigt: der dramatische Umbruch der Kirche in den kommenden Jahren. In zwölf Jahren werde es wahrscheinlich 50 Prozent weniger Seelsorger in allen Bereichen der Kirche geben, glaubt Bersch. Deswegen sei es umso wichtiger, auch über die konkreten Möglichkeiten der Einbindung von Laien in das Gemeindeleben zu sprechen. „Und da gibt es bei uns schon sehr viele Aktivitäten, die von Ehrenamtlern übernommen werden.“ Besonders in pädagogischen Aufgabenbereichen könne auch er selbst immer wieder etwas Neues dazulernen. „Es ist wichtig, dass wir ein großes Miteinander in unserem Seelsorgebereich haben, den Glauben gemeinsam leben und an andere weitergeben“, betont Bersch.

Dass die katholische Kirche im Umbruch ist, sei offensichtlich. Der Zugang zur Kirche müsse laut Bersch aber nicht verändert werden. Beispielsweise den Zölibat abzuschaffen, sei der falsche Weg. Vielmehr sei es wichtig, dass die Botschaften der Kirche stimmig und glaubwürdig seien. „Wir müssen das Potenzial der Kirche und des Glaubens erkennen und nutzen“, sagt er. Es seien die kleinen Dinge, auf die es ankomme, wenn es um die Zukunft der Kirche und auch des Seelsorgebereichs Oberberg-Mitte und Engelskirchen gehe. „Momentan brodelt es bei uns“, sagt Bersch und lacht. Umso wichtiger sei es, mit vielen neuen Ideen den Weg nach vorne zu gehen und voneinander zu lernen. „Wir müssen mutig und eine aufbrechende Kirche sein“, fordert Bersch und appelliert an alle Menschen, sich an dem Austausch zu beteiligen.

Zwei große Pfarrversammlungen im März

Alle Anregungen aus den 18 Gesprächen werden derzeit ausgewertet. Im März wird es dann zwei große Pfarrversammlungen geben, zu der alle Gläubigen eingeladen sind. Dort werden dann die Ergebnisse vorgestellt und es wird gemeinsam darüber diskutiert.

Wer nicht persönlich bei den Gesprächen dabei sein konnte, kann sich auch online an dem Austausch beteiligen. Noch bis zum 15. Januar können Ideen und Anregungen per Internet übermittelt werden: www.engels-kirchen.de