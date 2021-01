Nümbrecht -

Zum vierten Mal in Folge ist der Nümbrechter Gemeindehaushalt ausgeglichen. Zum ersten Mal allerdings stellten Bürgermeister Hilko Redenius und Kämmerer Reiner Mast das Zahlenwerk dem Gemeinderat am Mittwochabend in einer Videokonferenz als Informationsveranstaltung vor. Mit dieser Methode dürften die Nümbrechter weit und breit Vorreiter gewesen sein.