Zuschuss vom Land: Feuerwehr in Remshagen bekommt 185.000 Euro für Erweiterung

Lindlar -

Die NRW-Landesregierung hat 185.000 Euro für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses der Löschgruppe Remshagen bewilligt. Das geht aus einer Mitteilung des CDU-Kreisverbandes Oberberg hervor, der auf die jüngste Verteilung der Gelder im Rahmen des Landesprogramms „Feuerwehrgerätehäuser 2022“ hinweist.



Die Unterkunft der Einsatzkräfte an der Straße „Zum Birkenhof“ wurde 1999 errichtet. Geplant ist dort der Bau einer dritten Fahrzeugbox mit Tor. „Es gibt an diesem Standort drei Einsatzwagen und moderne Feuerwehrfahrzeuge sind oft deutlich größer als ihre Vorgänger. Mit der Erweiterung haben wir die Möglichkeit, alle Fahrzeuge den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechend unterzustellen“, erklärt Lindlars Feuerwehrchef Axel Richerzhagen das Vorhaben.



Insgesamt fließen in diesem Jahr mehr als 750.000 Euro aus Landesmitteln zugunsten oberbergischer Feuerwachen, betont die CDU Oberberg. Die größten Vorhaben gibt es in Gummersbach-Dieringhausen und Wiehl-Bomig, wo die Häuser für jeweils 250 000 Euro erweitert werden sollen. Die Gemeinde Marienheide erhält insgesamt 70 000 Euro für die Sanierung der Feuerwehrhäuser in Kempershöhe und Müllenbach.



Das Förderprogramm ist beim NRW-Bau- und Heimatministerium angesiedelt, hat in diesem Jahr ein Volumen von 20 Millionen, unterstützt 99 Bauprojekte und soll den Brandschutz landesweit modernisieren. (sfl)