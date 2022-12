Brennender Pkw A4 auf der Höhe der Raststätte Aggertal vollgesperrt

Overath/Oberberg – Wegen eines brennenden Pkw musste am Samstag die A4 in Fahrrichtung Olpe auf der Höhe der Raststätte Aggertal gegen 10.30 Uhr voll gesperrt werden. Aus noch ungeklärter Ursache, so die Polizei, war ein BMW mit Kölner Zulassung in der Auffahrt zur Raststätte in Brand geraten. Der Verkehr staute sich vor der Raststätte nach Polizeiangaben mehrere Kilometer zurück.

Ob Menschen verletzt worden sind, konnte die Polizei noch nicht sagen. Um 11.50 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben. Viele Verkehrsteilnehmer nutzten die L136 ab der Abfahrt Overath als Ausweichstrecke. Deshalb floss der Verkehr Richtung Engelskirchen auch dort ab Loope zeitweise sehr zäh – auch, weil der L136 in Höhe der Ortslage Albertsthal an einer Baustelle momentan nur einspurig zu befahren ist. (sül/ar)