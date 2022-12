Drei Verletzte in Reichshof Auto prallt in Heck eines Lastwagens

Pochwerk – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße in Reichshof-Pochwerk sind am Freitagnachmittag drei Autoinsassen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten um kurz vor 17 Uhr an der Einmündung zum Autobahnzubringer ein Auto mit einem Lastwagen. Der Lkw kam aus Derschlag und bog nach links in Richtung Autobahn ab. Ein Mercedes, der in die Gegenrichtung unterwegs war, fuhr in das Heck des Lastwagens.

Der Rettungsdienst eilte mit drei Rettungswagen und einem Notarzt zum Unfallort. Die Feuerwehr Reichshof half mit 25 Kräften der Einheiten Mittelagger und West. Sie schnitten den eingeklemmten Autofahrer aus dem zerstörten Wagen. Die Straße war für die Rettungsarbeiten voll gesperrt. (ag)