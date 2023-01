Eichen – Nicht weit gekommen ist ein 36 Jahre alter Autofahrer aus Nümbrecht am späten Dienstagabend, nachdem er an der Turnerstraße in Waldbröl-Eichen mit seinem Auto verunglückt war.



Nach Angaben der Polizei hatte ein Anwohner gegen 23.50 Uhr den Unfall bemerkt und dann auch gesehen, wie sich der Nümbrechter zu Fuß aus dem Staub machen wollte.



Lange suchen mussten die Polizeibeamten nicht nach dem Mann, er wurde in der Nähe der Unfallstelle aufgegriffen. Warum er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen war, ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt.



Jedoch sei festgestellt worden, dass er getrunken hatte. Daher musste der Nümbrechter zur Blutentnahme und seinen Führerschein ist er nun erst mal los.