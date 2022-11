Engelskirchen – In Engelskirchen-Neuremscheid ist am Montag ein Autofahrer aus Much von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt. Laut Polizei fuhr der 45-Jährige auf der L302 aus Richtung Fenke kommend zu schnell in eine Kurve. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Straßenlaterne.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto wieder auf die Straße zurück geschleudert. Der leicht verletzte Autofahrer musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er ambulant behandelt wurde. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.