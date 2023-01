Hückeswagen – Bei einem Großfeuer am Drosselweg wurde am Sonntagnachmittag ein Einfamilienhaus zerstört. Jetzt steht die Brandursache fest. Wie die Ermittlungen der Polizei ergeben haben, hat „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.



In dem Haus stand eine sehr alte Kühl-Gefrierkombination, an der die Brandermittler einen elektromechanischen Defekt des Stromanschlusses feststellten. Das Haus bleibt laut Polizei unbewohnbar, es wurde so stark beschädigt, dass es abgerissen werden muss.

Bei dem Großeinsatz wurden der Hausbewohner und zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht verletzt. Die Feuerwehr Hückeswagen war mit rund 60 Kräften im Einsatz, der sich bis tief in die Nacht hin zog. Rund zehn Anwohner erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. (cor)