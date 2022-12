Feuerwehr rettet Katze  Kater "Charly" saß in 15 Metern Höhe im Baum fest

Lindlar – Der Löschzug Lindlar hat am Sonntag, 5. Juni, eine Katze gerettet, die auf einem hohen Baum saß und sich nicht mehr herunter traute. Um 8.22 Uhr wurden die Feuerwehrleute zu einem Einsatz in der Rheinstraße alarmiert. Der junge Kater Charly saß schon einige Stunden in der Baumkrone, in rund 15 Meter Höhe, und konnte sich nicht selbstständig aus dieser misslichen Lage befreien.

Unterstützung aus Marienheide

Da die Feuerwehr Lindlar für solche Fälle kein geeignetes Rettungsmittel vorhält, wurde von der Nachbarkommune Marienheide der Gelenkmast zeitgleich mit alarmiert. Mit Erfolg: Wenig später konnte die Feuerwehr den Kater seinem Besitzer übergeben. Der Einsatz unter der Leitung von Marc Spiegel dauerte rund eine Stunde. (r)