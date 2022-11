Hülsenbusch – Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden, als er mit seinem Wagen gegen eine Hauswand an der Schwarzenberger Straße in Gummersbach-Hülsenbusch geprallt ist. Der Senior, so die Polizei, war gegen 14.40 Uhr mit seinem Pkw rückwärts durch eine Hecke und über eine Grünfläche gefahren, dann gegen die Hauswand geprallt. Der Mann kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurde am Haus nur die Isolierung beschädigt. (sül)