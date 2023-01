Hespert – Nach dem Brand in einem Wohnhaus im Glockenweg in Reichshof-Hespert, bei dem am Dienstag der Vorwoche eine 61-Jährige ums Leben gekommen war, sind die polizeilichen Ermittlungen vorerst abgeschlossen. Die Brandermittlungen der Polizei hätten mittlerweile ergeben, dass fahrlässiger Umgang mit offenem Feuer als Brandursache anzunehmen sei, heißt es. Ein Ermittlungsverfahren sei nicht vorgesehen, so die Polizei auf Nachfrage.