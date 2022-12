Hückeswagen – Nach dem Überfall auf die Shell-Tankstelle an der Peterstraße am 27. Juni hat die Polizei mit einem Foto aus der Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Wie die Polizei am Freitag, 10. September, mitteilte, wurde der Gesuchte gefasst.

Laut Polizei hatte der Unbekannte die Tankstelle um 5 Uhr morgens überfallen. Geflohen war er mit einem silbernen Audi A3 mit Wuppertaler Kennzeichen. Die stellten sich als gestohlen heraus. Der Tatverdächtige sprach hochdeutsch und ist tätowiert, auffällig sei ein Tribal-Tattoo am rechten Oberarm. Hinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 02261/8199-0. (red)