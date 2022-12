Hückeswagen – Am Samstagvormittag hat sich an der Kreuzung Peterstraße (B237)/Bevertalstraße (K5) zwischen Wipperfürth und Hückeswagen ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein 52-jähriger Rennradfahrer aus Wuppertal lebensgefährlich verletzt wurde. Er war gegen 11 in Richtung Hückeswagen unterwegs, als der79-jährige Fahrer eines PKWs ihn beim Abbiegen auf die Peterstraße erfasste.

Der Radfahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der 79-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Durch den Unfall kam es zwischenzeitlich zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.