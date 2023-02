Einsatz am Rathaus in Lindlar.

Lindlar. – In der Nacht auf Donnerstag hat am Lindlarer Rathaus an der Borromäusstraße ein Müllcontainer gebrannt. Das berichtet die Feuerwehr Lindlar. Demnach wurde Löschzug Lindlar um Punkt 0 Uhr alarmiert. Mit 16 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr aus. „Ein großer Restmüllcontainer stand in Flammen“, schildert Hans Peter Scheurer, Sprecher der Lindlarer Feuerwehr den Einsatz. Vor Ort hatte Einsatzleiter Marc Spiegel die Koordination übernommen.

Mit einem C-Rohr löschten die Einsatzkräfte den Brand ab. So konnte verhindert werden, dass die Flammen auch auf andere Müllcontainer übergriffen, die nebenan standen. Das Feuer war schnell gelöscht, die Brandursache ist unklar. (cor)