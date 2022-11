Wipperfürth – Nun hat die Narrenzunft Neye auch die Veranstaltung „Lachende Mühlenberghalle 2022“ abgesagt. Diese Entscheidung sei dem Vorstand nicht leicht gefallen, aber angesichts der aktuellen Omikron-Welle sehe man keine andere Möglichkeit, so Pressesprecherin und Prinzessin Bianca Berghaus. Die Gesundheit stehe an erster Stelle und es sei das Ziel, in der nächsten Session gesund und munter „und zwar so wie wir Karneval in Wipperfürth kennen und lieben“, zu feiern.

Die für die Veranstaltung gekauften Karten gelten als Gutschein für die Karten der nächsten Sitzung, so die Narrenzunft. Weitere Fragen können auf einem Kontaktformular auf der Homepage des Vereins gestellt werden. (lz)