Nümbrecht – Ein Nümbrechter hat am Sonntag bei einem Sturz mit einem Longboard so schwere Verletzungen erlitten, dass er mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik gebracht werden musste. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 20-Jährige mit schwersten Verletzungen gegen 18 Uhr auf der Leo-Baer-Straße gefunden.

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den jungen Mann und brachten ihn in einer Siegener Spezialklinik. Die Polizei geht nach jetzigem Ermittlungsstand davon aus, dass der junge Mann auf der Gefällstrecke die Kontrolle über sein Board verloren hat. (mab)