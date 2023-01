Nümbrecht Gewitter mit Starkregen setzt Keller unter Wasser

Der Regen setzte in Nümbrecht vieles unter Wasse.

Nümbrecht – Eine Gewitterfront, die am späten Freitagnachmittag über Oberberg gezogen ist, hat für rund 100 Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Vor allem in der Gemeinde Nümbrecht mussten die Hilfskräfte wegen des kurzzeitigen Starkregens zahlreiche Keller auspumpen. Wie die Gummersbacher Kreisleitstelle am Abend berichtete, gab es keine Verletzten.

Überflutungen wurden insbesondere aus dem Bröltal gemeldet, wo eine Halle der Firma Ahlstrom betroffen war. In Homburg-Bröl drohte der entfesselte Brölbach ein Gartenhaus wegzuspülen. Die Distelkamper Straße bei Nümbrecht wurde unterspült und musste gesperrt werden. Um die stark beanspruchten Nümbrechter Einheiten zu unterstützen rückten auch Feuerwehrleute aus Waldbröl-Geilenkausen und Morsbach-Lichtenberg aus. (tie)