Gummersbach – Ein Mädchen aus Meinerzhagen ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der Gelpestraße in Gummersbach-Peisel verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte die Neunjährige gegen 14.40 Uhr die Straße überqueren, als vor ihr ein 71-Jähriger aus Marienheide mit seinem Auto losfuhr. Das Mädchen geriet mit einem Fuß unter das Hinterrad und wurde verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Beamten habe der Autofahrer im Rückstau gestanden, als er die Straße von Engelskirchen in Richtung Gummersbach befuhr. Beim Anfahren sei das Mädchen unvermittelt losgelaufen.

Das Kind wurde vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Die Gelpestraße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.