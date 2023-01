Ob Fußball, Basketball, Badminton oder Leichtathletik: Hier finden Sie alle Neuigkeiten aus dem Lokalsport aus Rhein-Berg sowie aus Wipperfürth und Lindlar.

Cenk Durgun wechselt zur Eintracht

Den Verantwortlichen von Eintracht Hohkeppel ist in der Winterpause ein ganz großer Coup gelungen. Sportdirektor Kevin Theisen berichtet, dass mit Cenk Durgun ein herausragender Fußballer seine Zusage gegeben hat: „Er war kurzfristig auf dem Markt, da er seinen Vertrag beim FC Düren aufgelöst hat.“

Den Kontakt mit dem brillanten Techniker und Defensiv-Spezialisten hat Vereinsvorsitzender Hakan Ekmen hergestellt. Theisen: „Wir schätzen besonders seine stets professionelle Einstellung und seine herausragenden Fähigkeiten auf der Position sechs und in der Defensivarbeit generell." (er)

Neues Trainerteam für den TV Hoffnungsthal

Der Fußball-Bezirksligist hat innerhalb weniger Tage Nachfolger für den im Sommer ausscheidenden Trainer Sascha Brandenburg gefunden. Zur neuen Saison werden Maciek Gawlik und Sebastian Schauer als Trainerteam am Bergsegen verantwortlich zeichnen. Zuletzt trainierten sie den SSV Jan Wellem in der Kreisliga A und führten das Team an die Tabellenspitze. (afn)

Maciek Gawlik (links) und Sebastian Schauer übernehmen ab dem Sommer den Fußball-Bezirksligisten TV Hoffnungsthal. Copyright: Axel Randow

Eintracht Hohkeppel trifft auf Bonner SC

Fußball-Mittelrheinligist Eintracht Hohkeppel bekommt es im Viertelfinale des Bitburger-FVM-Pokals mit dem Ligakontrahenten Bonner SC zu tun. Am Aschermittwoch, 22. Februar, hat die Eintracht somit die Chance auf eine Revanche. Erst vor zwei Wochen trafen die beiden Teams in der Mittelrheinliga aufeinander. Im Bonner Sportpark Nord setzte es für die Eintracht eine heftige 0:5-Niederlage. (afn)

Hohkeppel gerät unter die Räder, Gladbach siegt

Fußball. Mittelrheinliga. SV Bergisch Gladbach 09 – Blau-Weiß Friesdorf 3:0 (3:0). Die Gastgeber begannen sehr druckvoll und schnürten Blau-Weiß in deren Hälfte ein. SV 09-Trainer Stefan Müller: „Wir haben eine sehr, sehr ordentliche 1. Halbzeit gespielt, sind sehr dominant und spielstark aufgetreten.“ Insbesondere die Präsenz im Umschaltspiel gefiel dem Coach sehr gut.

Nach 24 Spielminuten fiel das längst überfällige 1:0. Nach einem Ballverlust erkämpften sich die 09er den Ball zurück. Saif Ayadi setzte sich über die linke Außenbahn durch und legte für Phil Kramer auf, der den Ball am kurzen Pfosten über die Linie drückte.

Die klare Feldüberlegenheit der Hausherren hielt an. Aus dem Rückraum erhöhte Jonas Rücker in der 38. Spielminute mit einem präzisen Schuss aus etwa 17 Metern auf 2:0. Die „jungen Wilden“ hatten zum Auftakt ihre Farben in Front gebracht.

Kurz vor dem Pausentee war es Maurice Neukirch, der nach einem Ballgewinn 25 Meter vor dem Tor der Gäste und exzellentem Umschaltspiel, angespielt wurde. Nach einem zuvor ausgeführten Eckstoß war der Innenverteidiger noch in der Hälfte von Blau-Weiß, erlief den Spielball und traf aus 15 Metern zum 3:0.

Morgen treffen sich die Fußballer des SV Bergisch Gladbach 09 ein letztes Mal vor den Festtagen zum Training. Es wird ein Leistungstest durchgeführt und sodann werden die Fußballer bis Mitte Januar in die Winterferien verabschiedet.SV Bergisch Gladbach 09: Hechler, McCormick (60. Mundil), Spiegel, Neukirch, Fragapane, Rücker (70. Labusga), Heider, Kramer (76. Müller), Kuhbier (50. Kizil), Westerhoff, Ayadi (68. Hill).

Blau-Weiß Friesdorf: Weidner, Zerrouk, Diana, Harrach, Wetschorek, Kiracti, Akremi, Ferreira da Silva Neto, Bosbach (65. Vicente), Ndoum Kemadjou, Heiko (46. Laya Ngom).

Tore: 1:0 Phil Kramer (24.), 2:0 Jonas Rücker (38.), Maurice Neukirch (45.).

Schiedsrichter: Markus Meier

Bonner SC – Eintracht Hohkeppel 5:0 (0:0). Zum Pausentee konnte die Eintracht aus Hohkeppel „mit breiter Brust“ gehen, sagt Kevin Theisen, Sportlicher Leiter und Interimstrainer der Eintracht: „In der Anfangs-Viertelstunde war der BSC die bessere Mannschaft. Ab der 20. Minute haben aber wir die Spielkontrolle übernommen, hatten drei sehr gute Chancen, zwei davon aus dem Rückraum.“ In der Kabine schworen sich die Gäste ein, „nur kein frühes Gegentor zu bekommen. Wir wissen um die Stärke des BSC in den ersten Minuten.“

Und schon in der 46. Minute war dieses Vorhaben allerdings Makulatur. Burak Yasin Yesilay brachte den Bonner SC in Front. Jonas Berg erhöhte in der 62. Minute auf 2:0. Diesem Treffer war eine Flanke aus dem Halbfeld voraus gegangen, die der Angreifer vor Torwart Brauer erlaufen konnte. „Nun war unser Team verunsichert“, berichtet Theisen. Per Strafstoß baute Yesilay die Führung auf 3:0 (64.) aus. Das 4:0 erzielte Hompesch (76.). Malaab setzte den Schlusspunkt (87.).

Nach einem gemeinsamen Abschlussessen in Bonn ist nun erst einmal Weihnachtspause angesagt. Kevin Theisen: „Wir werden im neuen Jahr früh wieder mit der Vorbereitung mit einem neuen Trainer starten.“

Eintracht Hohkeppel: Brauer, Wurm, Fiedler, Sekkour (83. Arlind Mimini), Cetin (76. Temür), Dahas (65. Hashimoto), Bösing, Lubaca, Ardit Mimini (66. Löbe), Teixeira, Lo Iacono (76. Rusian).

SV Gladbach 09 scheitert an Aachen, Hohkeppel siegt

27. September Nach dem Überraschungs-Coup des VfR Wipperfürth konnte auch Eintracht Hohkeppel in die 2. Runde des FVM-Pokals einziehen. Der SV Bergisch Gladbach 09 schied dagegen trotz guter Leistung gegen den Regionalligisten Alemannia Aachen frühzeitig aus dem Pokalwettbewerb aus.

Fußball. Bitburger-Verbandspokal. 1. Runde. SV Bergisch Gladbach 09 – TSV Alemannia Aachen 0:2 (0:1). Zehn Monate nach seinem Abschied nahm Helge Hohl wieder auf der Trainerbank in der Belkaw-Arena Platz. Jedoch auf der, der Gäste. Schwarz-gelb diesmal sein Trainingsanzug, statt schwarz-rot.

Rund 600 Fans sahen mutige 09er, die bereits nach 100 Sekunden eine Doppelchance durch Nico Kuhbier und Denis Labusga besaßen. Im Gegenzug hieß es durchatmen: nach einem Freistoß in den Rücken der Abwehr trafen die Gäste nur das Außennetz (3.). 09-Kapitän Claudio Heider(14.) und Labusga (37.) prüften mit Fernschüssen Gästekeeper Bangsow, während die Gäste die Latte trafen (28.). Aus dem Spiel heraus ließ die Müller-Elf nichts zu, musste nach einer Standardsituation jedoch den Rückstand einstecken. Nach einem Freistoß traf Müller per Kopf ins Netz (40.).

Nach der Pause scheiterte Phil Kramer aus der Distanz (56.) und auch zwei Abschlüsse der Alemannen verfehlten ihr Ziel knapp. Die Großchance zum Ausgleich besaß der eingewechselte Louis Müller, setzte den Abschluss jedoch weit über den Kasten (78.). Große Anteile an der Vorentscheidung hatte dann SV-Keeper Tim Hechler. Einen Abschluss von Oeßwein ließ der Schlussmann durch seine Arme zum 0:2 ins Netz gleiten (82.).

SV-Trainer Stefan Müller: „Wir haben mutig gespielt und es sehr ordentlich gemacht, hätten aber mehr Kapital daraus schlagen müssen. Wenn wir in Führung gehen, nimmt das Spiel eine andere Wendung. Trotz der Niederlage bin ich mit dem Auftritt einverstanden. Wir waren auf Augenhöhe und haben gute Werbung betrieben.“ (afn)

Fußball. Bitburger-Verbandspokal. 1. Runde. Viktoria Arnoldsweiler – VfR Wipperfürth 1:3 (0:0). Als klarer Außenseiter ging der Kreisligist aus der Hansestadt in die Partie und suchte sein Heil zunächst in der Defensive. Nachdem der VfR in den ersten 45 Minuten wenig zu ließ, sorgte eine Schläfrigkeit für den Rückstand durch Dennis Dreyer (55.). Nur sieben Minuten später brachte Kapitän Wael Majouj (62.) seine Mannschaft mit dem Ausgleich wieder zurück ins Spiel. Zwölf Minuten später sorgte Marlon Burger für die VfR-Führung (74.), ehe er in der 90. Minute seinen Doppelpack perfekt machte und die letzten Zweifel and der Pokalsensation ausräumte. (afn)

Fußball: Jürgen Glomb verlässt den SV Refrath

Trainer Jürgen Glomb und der Fußball-Kreisligist SV Refrath gehen ab sofort getrennte Wege. Nach vielen Gesprächen in den letzten Tagen und Wochen, ist man in freundschaftlicher und konstruktiver Atmosphäre gemeinsam zu diesem Ergebnis gekommen. Mit Martin Kwoczala, der seit vier Jahren erfolgreich die A-Junioren in der Bezirksliga betreut, steht bereits ein Nachfolger für Glomb bereit. Unterstützt wird Kwoczala von den beiden bisherigen Co-Trainern Martin Köppe und Patrick Kalwa. Die A-Junioren übernehmen Robin Abitz und Marcus Gerstner als Trainerteam. (afn)

Hohkeppel holt Pokal

3. Oktober 2022 Jubel in Hokeppel und Hoffnungsthal. Die Männer von Eintracht Hohkeppel und die Frauen des TV Hoffnungsthal sind Kreispokalsieger. Sie setzten sich am Wochenende in ihren Finalspielen in Untereschbach durch. Hier lest Ihr die detaillierten Spielberichte.

Die Hohkeppler bejubeln ihren Treffer. Copyright: Andreas Franken

29. September 2022 Sebastian Schauer und Maciek Gawlik sind von ihren Trainerämtern beim Fußball-Kreisligisten SSV Jan Wellem zurückgetreten. Nachfolger wird mit sofortiger Wirkung Wolfgang Martens, der die Fußballer vom Rübezahlwald bereits beim kommenden Heimspiel gegen den TuS Immekeppel betreuen wird.

Jan Wellems neuer Trainer Wolfgang Martens. Copyright: Thomas Giesen

Leichtathletik: Dreimal Gold für Lauf-Asse des TV Refrath

28. September 2022 Bei den Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften in Ulm sammelten die Lauf-Asse des TV Refrath dreimal Gold.

Cornelia Türk Copyright: Picasa

Für Cornelia Türk begann der Lauf mit einem Schreck. Nach dem Startschuss wurde ihr im Gedränge ein Schuh versehentlich vom Fuß getreten. Beim Wiederanziehen des Schuhs verlor sie aufs bereits enteilte Feld zwei Minuten. Trotz dieses erheblichen Nachteils wurde Türk Deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse (AK) W55 in 1:33,54 Stunden zu holen. Ihre Teamkollegin Karin Janz wurde in 1:37,37 std. 4.

Der 57-jährige Johannes Ritter wurde nach 1:16,55 Stunden mit einer Minute Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Deutscher Meister und holte mit Frank Schröder (7. M50/1:20,41 std.) und Heiko Wilmes (14. M50/1:24,10 std.) auch Team-Gold. Liam Condon wurde in 1:27,39 std. 16. der M50. (er)

Leichtathletik: Läuferin des TV Herkenrath ist Deutsche Meisterin

Monika Gippert (rechts) vom TVH strahlt nach ihrem Sieg über 800 Meter bei den Deutschen Meisterschaften. Copyright: Karl Fleschen

Monika Gippert ist in ihrer Altersklasse W60 über 800 Meter und 1500 Meter die schnellste Frau. Bei den Deutschen Meisterschaften im bayrischen Erding war sie einmal mehr über diese Distanzen nicht zu besiegen. Sie siegte über 800 m in 2:49,43 Minuten und über 1500 m mit einer Minute Vorsprung in 5:45,41 min.. Über 400 Meter holte sie in 72,69 sec. Silber.

Monika Gippert: „Das war für mich der gelungene Abschluss einer sehr guten Saison. Wegen des günstigen Zeitplans habe ich neben 800 Metern und 1500 Metern auch über 400 Meter gemeldet. Aufgrund des schlechten Wetters hatte ich zwischenzeitlich Bedenken, ob das eine gute Idee war. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es morgens um 9 Uhr beim Start über 800 Meter so kalt wäre. Aber mit zwei Titel und einer Saisonbestzeit über 400 Meter bin ich rundum zufrieden. Besser konnte es nicht laufen.“

Mehrkämpfer Martin Schönenborn freute sich über 1,91 Meter im Hochsprung der AK M75 und wurde 4.. Bronze holte er im Speerwurf mit 31,74 Meter. Nach einer konstanten Serie und guten 42,11 Metern verpasste Teamkollege Gerd Michalek in der AK M60 als 4. das Treppchen denkbar knapp.

Badminton: 1. BC Wipperfeld zieht seine Kreise an der Spitze

Von Michael J. Cerny

24. Oktober 2022 Wipperfeld/Refrath. Der 1. BC Wipperfeld dominiert weiterhin die Liga und erteilte diesmal dem vorherigen Tabellenzweiten SC Union Lüdinghausen eine Abfuhr. Der TV Refrath war mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft erwartungsgemäß beim 1. BC Bischmisheim sehr deutlich unterlegen. Als nunmehr Siebter der Tabelle rutschte der TVR vorerst aus den Playoffrängen.

Badminton. 1. Bundesliga. 1. BC Wipperfeld – SC Union Lüdinghausen 6:1. „Das Ergebnis spiegelt die wahre Stärke des Gegners nicht wider“, sagte Andreas Lamsfuß, Vorsitzender des BCW. „In einigen engen Situationen hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite.“ Außerdem fehlten beim Gast die niederländischen Topspieler Robin Tabeling und Selena Piek.

Das Herrendoppel bleibt die Paradedisziplin des 1. BC Wipperfeld. Hier gaben Jones Ralfy Jansen/Gregory Mairs und die Grimley-Brüder nicht einen Satz ab. Das Damenduo Kristin Kuuba/Jenny Moore behielt im engen vierten Satz die Nerven und entschieden das Match für sich. Im Spitzeneinzel hatte der Gast aus dem Münsterland wiederum in einer knappen Partie die Nase vorn.

Der Franzose Arnauld Merkle im Wipperfelder Trikot zog trotz 2:1-Satzführung am Ende den Kürzeren gegen Aram Mahmoud. Umgekehrt konnte Iikka Heino in seinem Einzel einen Satzrückstand noch umbiegen. Im Dameneinzel und Mixed brannte schließlich überhaupt nichts mehr an. Freude bereitete den Gastgebern auch eine ordentlich gefüllte und stimmungsvolle Tribüne.

Ergebnisse: Doppel: Jansen/Mairs – van der Lecq/Wassink 11:6, 11:8, 11:5, C. Grimley/M. Grimley – Mahmoud/Fransman 11:6, 11:4, 11:9, Kuuba/Moore – Laurens/van Buiten 11:3, 8:11, 11:8, 14:12. Einzel: Merkle – Mahmoud 11:5, 9:11, 11:9, 8:11, 9:11, Heino – Fransman 11:6, 8:11, 8:11, 11:9, 11:6, Kuuba – Laurens 11:7, 12:10, 11:5. Mixed: Mairs/Moore – van der Lecq/van Buiten 11:7, 11:8, 11:7.

1. BC Bischmisheim – TV Refrath 7:0. „Beim Blick auf die Aufstellung des Gegners war fast schon klar, dass hier nicht viel würde zu holen sein“, sagte Heinz Kelzenberg, Vorsitzender des TV Refrath. Ohne sechs Spitzenkräfte waren die Bergischen angereist. So kamen Malik Bourakkadi und Florentine Schöffski aus dem Zweitligateam zu ihren ersten Saisoneinsätzen im Oberhaus. „Beide haben ihre Sache gut gemacht“, so Kelzenberg.

Florentine Schöffski rang im Dameneinzel Priskila Siahaya immerhin einen Satz ab und schaffte es darüber hinaus zweimal in die Satzverlängerung. Dem Ehrenpunkt am nächsten war das 2. Herrendoppel Brian Holtschke/Raphael Beck, das gegen Johannes Pistorius/Julien Maio schon 2:1 nach Sätzen vorne lag, dann aber doch das Match noch abgeben musste. „Wir sind jetzt in den nächsten Begegnungen unter Zugzwang.

Die nötigen Punkte haben wir aber nicht in Bischmisheim verpasst, sondern vorher in unseren Spielen gegen SG Schorndorf und 1. BC Beuel“, ordnet Kelzenberg die Situation ein.

Ergebnisse: Doppel: Jille/Søgaard – Völker/Bourakkadi 11:2, 11:8, 11:9, Pistorius/Maio – Holtschke/Beck 11:13, 13:15, 11:7, 11:7, 11:6, Lohau/Efler – Michalski/Janssens 11:4, 11:8, 11:4. Einzel: Caljouw – Holtschke 11:7, 11:8, 11:7, Christophersen – Beck 11:4, 11:8, 11:3, Siahaya – Schöffski 11:8, 15:13, 8:11, 13:11. Mixed: Søgaard/Lohau – Völker/Michaelski 11:3, 11:8, 11:9.

Nächster sportlicher Höhepunkt für Marc Lamsfup (l., hier mit Doppel-Partnerin Isabel Lohau). Copyright: Claudia Pauli

Nächster Höhepunkt für Wipperfelder Ass

26. September 2022 Für Mark Lamsfuß und Isabel Lohau (1. BC Wipperfeld/1. BC Bischmisheim) folgt ein sportlicher Höhepunkt auf den nächsten. Die Perspektivkaderathleten des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) holten bei den Europameisterschaften in Madrid Gold im Mixed und bescherten dem DBV den ersten Titelgewinn in dieser Disziplin bei European Championships.

Bei den TotalEnergies BWF World Championships in Tokio holten sie Bronze und sorgten damit für den ersten Medaillengewinn eines deutschen Mixed in der Historie bei Titelkämpfen dieser Art. Zwei Tage nach der Siegerehrung wurden die Olympiateilnehmer von Tokio erstmalig in ihrer Karriere in der Weltrangliste in den Top 10 geführt. Die 28 und 30 Jahre alten DBV-Asse verbesserten sich im Mixed-Ranking von Platz zwölf auf Platz neun – und rangieren hier bis heute.

„Das ist definitiv ein Highlight, und wir freuen uns sehr dazu zu gehören. Unser nächstes Ziel ist es, uns in beiden Disziplinen in den Top 10 festzuspielen. Allgemein wollen wir bei den nächsten Turnieren weiterhin unsere Top-Leistung abrufen und zeigen, dass wir zu den Besten gehören“, sagte Mark Lamsfuß, der auch im Herrendoppel derzeit besser denn je im BWF World Ranking platziert ist. Mit Marvin Seidel (ebenfalls 1. BC Wipperfeld), mit dem er im April zudem Europameister in dieser Disziplin wurde, rangiert er seit dem 13. September 2022 auf Platz elf. (mjc)

Badminton: Wipperfelder Badminton-Ass holt Bronze im Mixed

29. August 2022: Bei der Badminton-Weltmeisterschaft in Tokio ist Mark Lamsfuß etwas Historisches gelungen. Zusammen mit seiner Mixed-Partnerin Isabel Lohau vom 1. BC Bischmisheim errang er die Bronzemedaille im gemischten Doppel. Damit holten die beiden die erste Medaille für den Deutschen Badminton-Verband (DBV) bei einer Individual-WM im Mixed-Doppel. Und Lamsfuß ist damit sogar der erste Mann, der für Deutschland überhaupt eine Medaille holte. Hier geht's zum detaillierten Bericht. (nip)

Vermischtes: Lindlarer Schützen sind Deutsche Meister

Sportschießen: Lindlarer Schützen holen Deutsche Meistertitel

Gold für Betina Brückmann aus Lindlar. Copyright: Anja Bischof

05. Oktober 2022 Die Sommerbiathlon-Saison haben Lindlars Schützen mit drei Goldmedaillen und den Deutschen Meister-Titeln im Einzelwettkampf und dem die Single-Mix-Rennen abgeschlossen. Zehn Sportler aus dem Bergischen waren zur Deutschen Meisterschaft im Target Sprint nach Reisbach in Bayern gereist. Das nasskalte Wetter mit strömendem Regen und matschigem Untergrund seien eine besondere Herausforderung gewesen, berichtet Armin Brückmann vom Schützenverein.

Direkt am ersten Wettkampftag sicherte sich Betina Brückmann mit zwei gewonnen Läufen in den Einzelwettkämpfen die Goldmedaille und den Titel Deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse. Leonie Huth und Tabea Torba rutschten ganz knapp am Podest vorbei und belegten den 4. Platz in ihrer Klasse.

Am zweiten Tag traten beim Single-Mix-Rennen je ein weiblicher Startender und ein männlicher Startender an. Hier sicherten Jochen Polenske und Betina Brückmann die Goldmedaille und den Titel „Deutscher Meister“. Leonie Huth und Tobias Müller errangen die Bronzemedaille.

Im Mix-Team-Rennen in denen jeweils drei Sportler als Team gegen die Konkurrenz antreten. Belegten die Lindlarer Teams In den Junioren-, wie auch in der Damen- und Herrenklassen jeweils Platz fünf.

Die Schützen Lindlar sind mit der Saison im Sommerbiathlon zufrieden. Und auch Landessportleiter Norbert Zimmermann vom Rheinischen Schützenbund attestierte den Oberbergern eine „erfolgreiche Saison“. (lb)

7. September 2022: Tischtennis-NRW-Liga. TV Refrath II – TTC RG Porz II 9:4. „Die Begegnung hätte leicht auch kippen können an der einen oder anderen Stelle“, fasste TVR-Kapitän Fabian Wahl die Geschehnisse zusammen. „Daher sind wir mehr als zufrieden mit diesem Saisonauftakt.“

Im oberen Paarkreuz verstärkte Jakob Eberhardt die Mannschaft, so dass er gemeinsam mit David Pfabe drei von vier Einzeln auf den Spitzenpositionen gewinnen konnte. Die neu besetzten mittleren Positionen mit Eigengewächs Jamal Oudriss und Neuzugang Lars Pimmer schlugen sich phänomenal gegen die Routiniers in Reihen der Porzer. Auch in den vier Einzeln in der Mitte konnten die beiden des TV Refrath drei der vier Matches zum Teil hauchdünn für den TVR entscheiden.

Im unteren Paarkreuz traf Fabian Wahl auf einen stark aufspielenden Gegner und hatte nach großem Kampf mit 1:3 Sätzen das Nachsehen. Am Nebentisch siegte Routiniert Peter Mertens-Urbahn mit 3:0, so dass im unteren Paarkreuz die Punkte geteilt wurden.

Erfolgreicher ins Spiel eingestiegen war der TV Refrath, der zwei von drei Doppelpartien gewann: Pfabe/Oudriss und Eberhardt/Pimmer siegten, während Wahl/Mertens-Urbahn knapp unterlegen waren.

Wohin die Reise für die 2. Mannschaft nach dem Aufstieg gehen soll, darüber sind sich die Beteiligten selbst noch nicht gänzlich im Klaren. „Wir arbeiten daran, dass wir in jedem Spiel eine Siegchance haben“, so Wahl, „allerdings ist klar, dass uns Jakob Eberhardt beispielsweise nicht immer zur Verfügung stehen wird.“

29. August 2022: Die Damen des SV Lindlar haben bei der Deutschen Meisterschaften im Sportschießen den Titel geholt. Im Kleinkaliber Liegendkampf (Damen III) belegten Alexandra Sölzer-Hermes, Betina Brückmann und Karin Jahnke mit 1827,8 Punkten den ersten Platz vor der Schützengilde Gaildorf I. (nip)

Refrath: Tischtennisjunioren erfolgreich

Die Tischtennisjunioren Lars Pimmer und Alex Sahakiants des TV Refrath erreichten beim Top 24 Turnier des WTTV in der Altersklasse Jungen 19 den fünften und sechsten Platz. Die ersten fünf Spieler qualifizieren sich direkt für das die nächsthöhere Ebene, das Top 12 Turnier. „Alex hat aber ebenfalls sehr gute Chancen, dass er als Nachrücker beim Top 12 dabei ist“, so Jakob Eberhardt, Jugendwart beim TVR. Carlo Galbas wusste ebenfalls zu überzeugen beim Top 24 Turnier der Jungen 13. Nach insgesamt 34 Sätzen landete Carlo auf dem achten Platz. Nach dem 12. Platz beim Top 32 Turnier konnte sich Carlo Galbas sowohl ergebnistechnisch als auch vom spielerischen deutlich steigern. Die Top 12 Ranglisten finden Anfang September in Wanne-Eickel statt. (mjc)

Bahnradfahrer von Refrather Team wird Vize-Weltmeister

26. August 2022: Leon Arenz, Bahnradfahrer beim RSV Staubwolke Refrath, hat bei der Junioren-WM in Tel Aviv im Bahnvierer die Silbermedaille geholt. Auch wenn das Team um Arenz, Ben Jochum, Jasper Schroeder, Leon Arenz, Tobias Müller und Bruno Kessler damit seinen Titel nicht verteidigen konnte, war man mit dem Vize-Titel in der 4000-Meter Mannschaftsverfolgung zufrieden. Sieger Italien fuhr knapp am Weltrekord vorbei, „Wir kommen nächstes Jahr wieder", kündigte Leon Arenz von der Staubwolke Refrath bereits an. (nip)