Wipperfürth Verschwundenes Schild buchstäblich wieder aufgetaucht

Wipperfürth – Das im Januar gestohlene alte Bahnhofsschild „Wipperfürth“ wurde in der Wupper gefunden. Wie Klaus Fink, der Vorsitzende des Vereins „Wipperfürther Bahnland-schaften“ mitteilte, wurde es zurück zum Schienenbus gebracht.

Der Verein kämpft dafür, das ehemalige Bahnhofsgelände als Ort der Erinnerung und Treffpunkt zu erhalten. Am Mittwoch beginnen Bauarbeiten am Bahngelände, es werden 150 Meter Stromleitungen verlegt und Betonplatten zur sicheren Überquerung der Gleise. Höhepunkt soll ein zwölf Meter hoher Lichtmast werden, der von der BEW gestiftet wurde. Der Verein hat sehr viele Sachspenden gesammelt, die an die Wipperfürther Eisenbahnzeit erinnern. (r)

Das könnte Sie auch interessieren: