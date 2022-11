Zusammenstoß in Waldbröl Autofahrerin verletzt Elfjährigen auf E-Scooter

Waldbröl – Eine Rentnerin hat einen elfjährigen Jungen auf einem E-Scooter mit ihrem Auto erfasst und schwer verletzt. Das Kind kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Autofahrerin soll gebremst haben, möglicherweise sei ihre Sicht von Sperren auf einem Gehweg eingeschränkt gewesen, teilte die Polizei mit. Auch der Junge, der mit einem E-Scooter einen Zebrastreifen überqueren wollte, habe nach Zeugenangaben abgebremst. Der Unfall ereignete sich am Samstag in Waldbröl in einem Kreisverkehr. (dpa/lnw)