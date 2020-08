Rhein-Berg -

Trotz Einbahnstraßenregelung, Desinfektion und Maskenpflicht – Gladbachs Einkaufszentrum Rhein-Berg-Galerie entwickelt sich auch in Corona-Zeiten an einer Reihe von Stellen weiter.

Ein Überblick: Aldi neben Saturn: So mancher Kunde reibt sich verwundert die Augen, wenn er derzeit auf der Rolltreppe ins Untergeschoss der Rhein-Berg-Galerie fährt: Der Elektronikmarkt Saturn ist nach links gerückt und hat seinen Eingangsbereich dort auch in vormalige Ladenlokale erweitert, und rechts daneben kündet ein deckenhohes Plakat davon, dass an dieser Stelle eine Aldi-Filiale entsteht.

„Mit 1120 Quadratmetern Verkaufsfläche wird das neben der Filiale in Frankenforst unsere größte in Bergisch Gladbach“, sagt Ole-Christian Lewerenz, Leiter der Filialentwicklung bei Aldi Süd, und hebt das Kunststoffplakat an der Seite an. Durch einen Spalt geht es in einen riesigen Raum, in dem kräftig gearbeitet wird. Handwerker verlegen Elektroleitungen, montieren Deckenelemente und Trockenbauwände. Hier entsteht die sechste Filiale des Discounters in der Kreisstadt.

790 Quadratmeter

„Den Raum haben wir gewonnen, weil Saturn nicht mehr so viel Lagerfläche benötigte und wir die Flächen der beiden nun nebeneinanderliegenden Mieter dadurch kräftig nach hinten erweitern konnten“, erklärt Center-Managerin Bettina Wisniewski die Verkaufsflächenvermehrung und freut sich: „Lebensmittel waren in der Rhein-Berg-Galerie bislang etwas unterrepräsentiert – das wird sich jetzt ändern.“

Am Montag 19. Oktober, soll die neue Aldi-Filiale eröffnen. „Mit neuem Ladenkonzept“, so Aldi-Filialentwickler Lewerenz. „Hier gleich an den den Eingang kommen Obst und Gemüse hin, dort hinten die Backwelt mit 40 unterschiedlichen Artikeln.“ Eine Anmutung wie das aussehe, könne man an der gerade modernisiert neu eröffneten Aldi-Filiale im Strundepark an der Kürtener Straße sehen, auch wenn diese mit 790 Quadratmetern knapp ein Drittel kleiner ist als die neu entstehende in der Rhein-Berg-Galerie.

Rhein-Berg-Galerie in Zahlen 2009 wurde das Einkaufszentrum mit 36 Geschäften eröffnet. 42 Geschäfte hat das Einkaufszentrum nach der Eröffnung von Aldi im Oktober. 12 500 Quadratmeter groß ist die Verkaufsfläche. Die größte Einzelfläche davon hat Saturn mit 2400 Quadratmetern. 550 Stellplätze haben die Parkdecks in den Obergeschossen der Galerie. 300 Mitarbeiter arbeiten in den Geschäften der Galerie.

Daher werde man in der Einkaufsgalerie an Gladbachs Fußgängerzone auch kein City-Konzept mit reduziertem Artikelumfang realisieren, sondern die komplette Produktpalette inklusive Aktionswaren anbieten, erläutert die zuständige Regionalverkaufsleiterin Lisa Schütte. Die Nachbarschaft zum Superbiomarkt im Untergeschoss der Galerie sei eine gute Ergänzung.

Aufzugssteuerung: Um den möglichen Großeinkauf anschließend bei Bedarf zum Auto bringen zu können, das im Parkhaus (550 Stellplätze) in den oberen Stockwerken des Einkaufszentrum abgestellt werden kann, werde derzeit eine neue moderne Aufzugssteuerung eingebaut, um die Wartezeiten an den insgesamt vier Kundenaufzügen, die vom Untergeschoss direkt bis in die Parkdecks pendeln zu verkürzen, erläutert Bettina Wisniewski.

Die Kühlräume sind bereits eingebaut: Centermanagerin Bettina Wisniewski mit Ole-Christian Lewerenz und Lisa Schütte von Aldi Süd. Wagner Foto:

„Die Eingangstüren zu den Parkdecks öffnen dann auch komplett elektrisch, damit man bequem mit dem Einkaufswagen hindurchfahren kann.“ Den Einkaufswagen könne man nach dem Umladen des Einkaufs ins Auto an Rückgabestationen auf den Parkdecks abstellen.

Mehr Verkaufsfläche: Mit der Einbeziehung der ehemaligen Saturn-Lagerflächen in die neuen Verkaufsflächen des Elektronikmarktes sowie des nun nebenan einziehenden Aldi-Marktes erhöht die Rhein-Berg-Galerie erneut ihre Verkaufsfläche auf nunmehr 12 500 Quadratmeter.

Auf 1120 Quadratmetern Fläche entsteht zurzeit eine neue Aldi-Filiale im Untergeschoss der Rhein-Berg-Galerie. Guido Wagner Foto:

Die Zahl der einzelnen Geschäfte in der Galerie war bereits in der Vergangenheit durch den Umbau von Lager- zu Verkaufsflächen erhöht worden. Startete die Galerie im Jahr 2009 mit 36 Geschäften, so sind es nach der Eröffnung von Aldi im Oktober 42 – mit rund 300 Arbeitsplätzen.

Bei den nötigen Nutzungsänderungen habe es auch diesmal mit dem städtischen Bauamt eine sehr gute Zusammenarbeit gegeben, so Bettina Wisniewski. Saturn hat mit 2400 Quadratmetern weiterhin die größte Verkaufsfläche in der Rhein-Berg-Galerie. Bereits an diesem Samstag eröffnet mit Gobami im Untergeschoss ein neuer Anbieter von vietnamesischer Küche und Sushi, im neuen Jahr soll zudem ein neuer Anbieter von Mode-Labels folgen.

Lichtkonzept und Deko: Um die Aufenthaltsqualität für Kunden im Einkaufszentrum zu erhöhen, lässt die Center-Managerin in Abstimmung mit dem Eigentümer derzeit ein neues Lichtkonzept für das Einkaufszentrum erarbeiten. „Das soll im nächsten Jahr dann umgesetzt werden.“ Bereits zum Weihnachtsgeschäft soll eine neue Weihnachtsdeko installiert werden.

Ausstellung: Vom 3. bis 13. September soll auch wieder eine Ausstellung in der Rhein-Berg-Galerie eröffnet werden. Zu sehen sind riesige Lego-Kunstwerke von Lego-Welten aus bekannten Filmen bis hin zur Freiheitsstatue aus Lego, wie Junior-Center-Managerin Anna-Lena Breidenbach erläutert. Zudem gebe es ausgewiesene Selfie-Points und eine Rallye für Kinder, bei der es Preise zu gewinnen gebe. Auch in der Corona-Zeit wolle man ein „Stück Normalität in die Rhein-Berg-Galerie zurückkehren lassen, sagt Bettina Wisniewski.