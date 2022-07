Angst vor kaltem Winter: Rhein-Berger hamstern Kaminholz und die Preise explodieren

Rhein-Berg -

Seitdem der Krieg in der Ukraine begonnen und Russland damit gedroht hat, kein Gas mehr an den Westen zu liefern, haben viele Menschen in Deutschland Angst, im Winter nicht mehr heizen zu können. Daher gehen die Menschen, die einen Kamin oder Brennofen haben, auf Nummer sicher und legen sich einen Vorrat an Brennholz an– und damit fangen sie nicht erst im Herbst an: Schon seit Monaten steigt die Nachfrage immens.

„Ich habe jetzt schon kein Holz mehr“, sagte Peter Schmidt, der mit seiner Firma in Bergisch Gladbach Brennholz selbst produziert und verkauft. Sein Jahreskontingent ist bereits vergriffen und er kann das in diesem Jahr auch nicht mehr ausgleichen, meint er.



„Das Holz, das man jetzt anschneidet, kann man erst in zwei Jahren verwenden“, erklärt Schmidt. Die hohe Nachfrage nach Brennholz treibt auch die Preise in die Höhe: „Die Preiskalkulation ist im Moment so hoch, dass wir gerne jemanden an der Börse hätten“ sagte Schmidt scherzhaft.

Kunden bieten hohe Preise

Wenn man im vergangenen Jahr noch um die 100 Euro pro Raummeter für Brennholz gezahlt hat, liegt der Preis bei Peter Schmidt nun bei 150 bis 160 Euro. „Die Kunden bieten mir diese Preise“, sagte er.



Allerdings seien die Preise für die Herstellung auch stark angestiegen– wie bei den Kunden, machen sich die hohen Energiekosten auch in seiner Firma bemerkbar. „Allerdings möchte ich jetzt nicht sagen, dass nicht hier und da mal fünf Euro mehr übrig bleiben.“

Kaminholz ist neues Toilettenpapier

Auch Christoph Buchholz, Diplombetriebswirt Holz (BA) aus Overath, erlebt einen großen Ansturm: „Auf Kaminholz werden momentan Hamsterkäufe gemacht“, sagte er. Seine Firma nehme seit Dienstag schon keine Aufträge mehr an. Sie müssten die bestehenden Bestellungen erst ausliefern und dann schauen, was übrig bleibt. „Wir sind jetzt wie die Supermärkte, die nur eine Packung Klopapier pro Kunde verkauft haben“, meint er.

Es herrsche große Verunsicherung in der Bevölkerung, wie sie auf die mögliche Energiekrise reagieren soll. Die Politik helfe da auch nicht gerade, da sie nicht klar kommuniziere, wie die Energieversorgung Deutschlands gesichert werde.

Die Preise liegen bei fast 200 Euro

Lieferengpässe, höhere Energiekosten und höhere Preise für Rundholz hätten die Preise in die Höhe getrieben. „Vergangenes Jahr haben wir noch 100 bis 120 Euro pro Raummeter genommen. Heute sind wie bei 160 bis 190 Euro“, erklärte er.

Als positiven Nebeneffekt der neuen Beliebtheit von Brennholz als Wärmelieferant, könnte man eine positiven Einfluss auf die Umwelt vermuten, da weniger Öl verbraucht wird. Doch Holz zu verbrennen, schadet der Umwelt ebenfalls: Der deutsche Wald wird in seiner Funktion als Kohlenstoffspeicher durch die steigende Holznachfrage geschwächt.

Außerdem verkündete das Umweltbundesamt, dass Holz zu heizen inzwischen mehr Feinstaub als der Verkehr verursacht und rät davon ab.