700 Haushalte ohne Wasser: Bergisch Gladbacher Stadtteile liegen nach Rohrbruch trocken

Bergisch Gladbach -

Gegen drei Uhr ging am frühen Freitagmorgen die erste Meldung beim Energie- und Wasserversorger Belkaw ein: An der Straße Combüchen auf der Höhe zwischen Romaney und Herrenstrunden sprudelte Wasser aus dem Boden.

Sehr bald stand fest: Das muss eine ziemlich große Versorgungsleitung sein. Die Belkaw sperrte die Trinkwassertransportleitung ab: Mehr als 7000 Haushalte in Herrenstrunden, Romaney und Rommerscheid saßen erst einmal auf dem Trockenen. Unter Hochdruck begannen Experten damit, das Leck in der Leitung freizulegen.

Arbeiten sollen bis zum Abend abgeschlossen sein

„Der Riss war größer als zunächst angenommen“, berichtet Belkaw-Pressesprecher Igor Hradil. Ein ganzes Stück der 25 Zentimeter durchmessenden Rohrleitung müsse ausgetauscht werden.

Ab dem Mittag konnten die Haushalte in Rommerscheid und Romaney über andere Leitungen wieder mit Wasser versorgt werden. Ab 15 Uhr wurde laut Hradil auch das Trinkwasserleitungsnetz in der Straße Combüchen sowie im Bergisch Gladbacher Stadtteil Herrenstrunden wieder in Betrieb genommen. Da es vollkommen leer gelaufen sei, dauere dies eine gewisse Zeit.

Bis zum Abend sollten auch die letzten Arbeiten abgeschlossen sein.