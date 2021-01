Rhein-Berg -

Neben dem Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV) am Evangelischen Krankenhaus und dem Testzentrum am Kreishaus, in dem das Gesundheitsamt potenzielle Kontaktpersonen von Infizierten zum Test bittet, hat in der Gladbacher Stadtmitte noch ein privates Testzentrum eröffnet.

Direkt vor dem Loewencenter an der Fußgängerzone in der Hauptstraße steht ein „Mobiler Testservice“-Lkw, in dem man nach Anmeldung via Internet einen Corona-Test machen kann. Sowohl Schnelltests als auch die genaueren PCR-Tests bietet das von einem Kölner Unternehmer betriebene Testzentrum an.

Außergwöhnliche Corona-Lage

Eine Genehmigung durch das Kreisgesundheitsamt ist laut Krisenstab nicht notwendig. Natürlich müssten alle hygienischen Voraussetzungen erfüllt und die Tests von medizinischem Personal durchgeführt werden, erläutert Krisenstabssprecherin Birgit Bär.

Neuinfektionsrate 130,3 Neuinfektionen pro 100 000 innerhalb von sieben Tagen meldete das Landeszentrum für Gesundheit gestern für Rhein-Berg, das waren 8,4 Zähler weniger als am Sonntag. Zum Vergleich: In Oberberg lag der Inzidenz-Wert gestern bei 244,8 , in Rhein-Sieg bei 131,0, in Leverkusen bei 145,4 und in Köln bei 117,9. (wg)

Die Corona-Lage zu Beginn der Woche war außergewöhnlich: Einstellige Neuinfektionsmeldungen hat es in Rhein-Berg seit Wochen nicht mehr gegeben. Bis das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) am Montag gerade mal sieben weitere bestätigte Corona-Fälle für Rhein-Berg meldete.

Erfassungsfehlern durch abweichende Namensschreibweisen

Der Krisenstab des Kreises reduzierte sogar auf vier. Aufgrund von Erfassungsfehlern aufgrund von beispielsweise abweichenden Namensschreibweisen habe am Wochenende korrigiert werden müssen, was morgen auch in die Landeszahlen einfließe, erläuterte Krisenstabssprecherin Birgit Bär auf Nachfrage.

160 weitere Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt seit Montag als genesen. 1096 Rhein-Berger befanden sich zu Wochenbeginn in Quarantäne, das waren 166 weniger als noch Am Vortag. Zur Zahl der Corona-Patienten in Rhein-Bergs Krankenhäusern lagen dem Krisenstab gestern keine Angaben vor.