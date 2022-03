Auf Bensberger Parkplatz: 91-Jähriger mit Trick bestohlen

Bensberg -

Ein 91-Jähriger aus Bergisch Gladbach ist am Montag Opfer eines Trickdiebes geworden. Wie der Mann gegenüber der Polizei angab, wurde er am Morgen auf einem Parkplatz in Bensberg von einem etwa 35 Jahre alten Mann angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könne.



Als er daraufhin sein Portemonnaie herausholte, griff der Unbekannte ebenfalls in Richtung der Geldbörse. Später stellte der 91-Jährige fest, dass 70 Euro fehlten. Die Polizei sucht unter der 02202 205-0 nun nach Zeugen, die nähere Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Nach Angaben des Seniors trug der Mann zum Tatzeitpunkt eine helle Jacke und eine Cappy. (lani)