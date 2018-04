Bagger rückt an: Löwen-Center-Ruine in Bensberg wird endgültig abgerissen

Bergisch-Gladbach-Bensberg -

Neues vom Neubau: Der Abbruchbagger kommt. Im Laufe des Dienstags soll das Baufahrzeug an der Schloßstraße in Bensberg eintreffen, kündigt Engelbert Leibl, Projektleiter bei Centerscape an, um mit dem alten Löwen-Center kurzen Prozess zu machen. Zumindest mit einem Teil des ungeliebten Betonkomplexes.

Zwei Anbauten sowie das Obergeschoss werden abgerissen.



Von außen betrachtet sehen diese Gebäudeteile aus wie Betonskelette, ohne Fenster und Innenleben. Parallel laufen die Arbeiten im Hauptgebäude auf Hochtouren. Zurzeit wird der Estrich entfernt, berichtet Leibl.



Geschäfte auf zwei Etagen



Bis auf die Grundmauern wird hier alles entkernt – Kabel, Lüftungsanlagen, Wandverkleidungen, Lampen inklusive Rolltreppe – um Raum für Neues zu schaffen: Geschäfte auf zwei Etagen plus Parkdeck. Ins Erdgeschoss sollen ein Supermarkt und ein Drogeriemarkt einziehen, so viel ist bisher bekannt.



Die Eröffnung des neuen Einkaufszentrums, Projektname Marktgalerie, hängt vom Fortgang der Arbeiten ab. Über 50 verschiedene Gewerke sind mit den Arbeiten befasst. Im Sommer 2019 soll es aber spätestens so weit sein, so lautet der Plan. (ub)