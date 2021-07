Bergisch Gladbach: Lena-Wiese wird nun doch nicht mit Kita bebaut

Bergisch Gladbach -

Mit einer Überraschung wartet am Donnerstag Bürgermeister Frank Stein (SPD) in der Ratssitzung auf: Die Lena-Wiese am Lückerather Anger wird nicht mit einer Kindertagesstätte bebaut. Die Lückerather Kinder bekommen dennoch ihre neue Kita: auf dem Gelände des ehemaligen Carparks der belgischen Streitkräfte an der Gladbacher Straße.