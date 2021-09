Dachbalken durchgesägt: Feuerwehr Bergisch Gladbach rettet Pferd, das durch Dach bricht

Bergisch Gladbach -

Die Feuerwehr in Bergisch Gladbach hat am Donnerstagnachmittag, 16. September, ein junges Pferd retten müssen, das durch ein Stalldach gefallen war. Das Stallgebäude sei zur einen Seite an einen Hang gebaut, der zur Weide gehört, schildert die Feuerwehr, darüber sei das Tier auf das Dach gelangt. Gegen 16.15 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein.

Der Stallbesitzer versuchte noch das Pferd zu beruhigen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Das Tier war laut Bericht „deutlich unruhig und ängstlich“ – und während die Feuerwehrleute noch die Ortsbegebenheiten erkundeten, brach das Dach, das Pferd fiel. Glücklicherweise für den zweijährigen Wallach blieb es auf den Dachsparren liegen, verfing sich aber mit einem Hinterlauf in der Bruchstelle.

Pferd kann sicher aus dem Dach befreit werden

Weitere Feuerwehrkräfte und ein Tierarzt wurden eingefordert, dann begannen die Wehrleute damit, Heuballen unter dem Pferd aufzustapeln. Sowohl um den Einsatzkräften den Zugang zu ermöglichen, als auch um das Tier vor einem weiteren Absturz zu sichern. Außerdem ermöglichten Dielen auf dem instabilen Dach mehr Zugang zur Bruchstelle.

Während der Tierarzt die erstmedizinische Betreuung beginnt, werden die Balken durchgesägt, auf denen das Pferd liegt. Dank der Heuballen-Konstruktion konnte das Tier sicher wieder zu Boden gebracht werden, so die Feuerwehr. Über den weiteren Zustand des Pferdes konnte man am Vormittag noch keine weiteren Angaben machen, am Nachmittag teilte die Feuerwehr aber mit, dass das Tier wieder in einem „positiven Zustand“ sei. Der Wallach war vom Tierarzt behandelt worden und konnte kurz nach dem Einsatz schon wieder selbstständig auf der Weide stehen. Einige Blessuren hatte das Tier, aber es wird davon ausgegangen, dass es sich erholen wird. 17 Einsatzkräfte und sieben Fahrzeuge waren an der Rettung beteiligt, der Einsatz war gegen 18 Uhr beendet. (pic)