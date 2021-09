Drei Überfälle seit Samstag: Polizei verhaftet Bergisch Gladbacher für bewaffneten Raub

Bergsich-Gladbach -

Die Polizei hat am Mittwoch einen 28-jährigen Bergisch Gladbacher festgenommen, dem drei bewaffnete Raubüberfälle vorgeworfen werden. Der erste Überfall traf eine Tankstelle in Bergisch Gladbach-Kaule am Samstag, den 25. September, die anderen Taten folgten in den Tagen danach, wie Staatsanwaltschaft und Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises in einer Mitteilung berichten.

Am Dienstag, 28. September, wurde in unmittelbarer Nähe ein Imbiss angegriffen, bei dem der Tatverdächtige unter Vorhalt einer Schusswaffe die Öffnung der Kasse und die Herausgabe von Bargeld gefordert hatte. Die Angestellte bewahrte jedoch einen kühlen Kopf: Sie ging nicht auf die Forderungen des Räubers ein und „setzte sich zur Wehr“, wie die Polizei beschreibt. Der Tatverdächtige verließ den Imbiss daraufhin fluchtartig ohne Beute.

Verdächtiger überfällt Tankstelle in Bergisch Gladbach zweimal

Am Mittwoch, 29. September, gegen 5 Uhr früh kam der Täter dann laut Polizei erneut zur Tankstelle in Kaule und zwang den Tankstellenmitarbeiter unter Vorhalten einer Waffe, die Kasse zu öffnen – Die Vorgehensweise war dabei identisch zum Raub nur wenige Tage zuvor. Dem Räuber gelang es, mit Beute im „mittleren dreistelligen Bereich“ aus der Kasse zu flüchten.

Bereits am Mittwochvormittag konnte die Polizei den Verdächtigen vorläufig festnehmen. Er soll heute der Haftrichterin vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an. (red/lsc)