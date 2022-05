Ein Jahr Freiheitsstrafe: Im Schuhgeschäft die alten Treter getauscht

Bergisch Gladbach -

Da hat Dani Z. wohl etwas falsch verstanden: Statt sich neue Schuhe zu kaufen, tauschte der 32-Jährige seine alten Treter einfach gegen ein neues Paar. Er zog die neuen Schuhe im Geschäft an und legte seine alten in den Schuhkarton. Dann verließ er den Laden. Doch sein Plan ist aufgeflogen: Nachdem er durch die Tür war, wurde er festgehalten.



Das Schuhgeschäft erstattete Anzeige. Für diese Tat und wegen dreier weiterer Diebstähle hatte Dani Z. sich nun vor dem Amtsgericht Bensberg zu verantworten. Neben den Schuhen habe er eine Flasche Wodka im Wert von 40 Euro gestohlen sowie Werkzeug und Baumaterial.



Angeklagter Dieb seit langem drogenabhängig



In Handschellen wurde er von zwei Polizeibeamten in den Saal geführt. Er verbüßt aktuell eine Ersatzfreiheitsstrafe, da er eine Geldstrafe nicht zahlen konnte. Der Angeklagte ist seit 21 Jahren drogenabhängig. 2016 hatte er es geschafft, seine Sucht in den Griff zu bekommen. Als sich dann seine damalige Partnerin kurz vor Weihnachten von ihm trennte, ist er rückfällig geworden, hieß es zu seinem Werdegang in der Verhandlung.



Durch die Ersatzhaft sei er nun wieder frei von Drogen und möchte das auch bleiben. Richterin Birgit Brandes unterstützt dieses Ziel mit ihrer Entscheidung: Nachdem Dani Z. alle Anklagepunkte gestanden hatte, verhängte die Richterin insgesamt ein Jahr Freiheitsstrafe gegen ihn. Diese kann er nach Paragraf 35 des Betäubungsmittelgesetzes auch durch eine Entzugstherapie absitzen.



„Ich habe schon einige Einrichtungen rausgesucht, die für mich in Frage kommen“, sagte er. Sollte Z. diese Therapie nicht antreten, muss er die Strafe im Gefängnis verbüßen. Das habe er nicht vor, versichert er: „Ich dachte, ich habe die Drogen im Griff, aber leider ist das andersrum.“