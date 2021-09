Fahndung: Räuber überfallen Gladbacher Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

Bergisch Gladbach -

Ende Juni haben drei Unbekannte eine Tankstelle in Bergisch Gladbach überfallen und einen Angestellten verletzt. Nun bittet die Polizei öffentlich um Hinweise auf die gesuchten Täter.

Bewaffnete Räuber bedrohten und verletzten Mitarbeiter

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, überfielen zwei Maskierte am Samstagabend, 20. Juni, gegen 18.30 Uhr die Tankstelle an der Leverkusener Straße in Schildgen. Sie bedrohten einen 18 Jahre alten Angestellten mit einer Waffe und erbeuteten Bargeld.

Die Polizei sucht nach diesen maskierten Tankstellenräubern. Polizei Rhein-Berg Foto:

Die Täter wollten auch an den Tresor der Tankstelle, der Mitarbeiter konnte diesen aber nicht öffnen. Daraufhin attackierten die beiden Räuber den 18-Jährigen und verletzten ihn. Mit dem erbeuteten Bargeld verließen sie die Tankstelle und flüchteten mit einem silbergrauen Ford Mondeo, indem ein weiterer Komplize wartete. Die Polizei konnte mittlerweile das Tatfahrzeug finden, aber von den Tätern fehlt noch eine Spur.

Wer Hinweise auf die Räuber geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 02202 205-0 melden. (mab)