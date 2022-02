Gedimmtes Licht, keine Musik: „Stille Stunde“ in Gladbacher Supermärkten

In Ländern wie England, Irland oder Neuseeland wird die „Stille Stunde“ in Supermärkten schon einige Zeit angeboten. In der Schweiz ist die Aktion Ende vergangenen Jahres aufgegriffen worden. Dort macht sich der Verein Autismus Deutsche Schweiz für die Idee stark. Seinen Angaben zufolge beteiligt sich die Supermarktkette SPAR an dem Modellprojekt.

In zwölf Filialen werde zweimal in der Woche der Einkauf zur „Stillen Stunde“ angeboten. Verkäufer tragen in dieser Zeit im Supermarkt eine gelbe Warnweste mit dem Aufdruck „Stille Stunde“. Um die optischen und akustischen Reize soweit wie möglich herunterzufahren, werde sogar der Beep-Ton beim Scannen an der Kasse leiser gestellt. (dr)