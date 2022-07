Gegen Außenspiegel getreten: Radfahrer beschädigen ein Dutzend Autos in Gladbach

Bergisch Gladbach -

Zwei Radfahrer haben am frühen Dienstagmorgen mehrere parkende Autos in Alt-Refrath beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wachte ein Anwohner im neuen Traßweg durch den Krach auf und konnte beobachten, wie die beiden Unbekannten in Richtung Am Burgplatz fuhren und gegen mehrere Außenspiegel traten.

Zwölf Fahrzeuge wurden beschädigt, in den meisten Fällen waren Außenspiegel oder Türen betroffen. Der Zeuge beschreibt einen der beiden Täter als groß, schlank, seine Haare seien auffällig zerzaust gewesen und er habe ein rotes T-Shirt getragen. Er fuhr ein Rad mit dünnen Reifen, vermutlich ein Damenrad. Die Polizei nimmt weitere Hinweise entgegen.