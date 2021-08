Kaffee, Kuchen, Kultur: Café Credo in Refrath steht in den Startlöchern

Refrath -

Gastronomie In den Startlöchern steht nach der langen Corona-Pause das Veranstaltung-Café Credo am Kirchplatz in Refrath. Dies ist jener Treffpunkt, in dem man sich nicht nur drinnen und draußen zum gemeinsamen Frühstück, zur Quiche mit Salat am Mittag oder zum Kaffeeplausch verabreden kann, sondern auch zu interessanten Veranstaltungen von der Lesung bis zum Konzert.



„Ins Credo passen 40 Leute, aber unter Corona-Bedingungen nur 20, die meisten Veranstaltungen finden im Saal des Gemeindezentrums gegenüber statt“, sagt Jutta Mock, die seit acht Jahren die Events und die Bewirtung managt: „Zur Zeit nur mit selbst gebackenem Kuchen – das klappt auch ganz gut.“

Erster Höhepunkt im Café am 22. Oktober

Vor Corona gab es feste Gruppen, die zu einer bestimmten Uhrzeit ins Café kamen, aber jetzt ist es erst einmal nur von mittwochs bis sonntags geöffnet. Denn das große Team der Ehrenamtler, die die Einrichtung tatkräftig unterstützt haben, ist sehr zusammen geschrumpft. „Wir brauchen Hilfe“, richtet Jutta Mock ihren Aufruf an die Refrather, die auch nicht unbedingt Mitglied der Katholischen Kirchengemeinde St. Johann Baptist sein müssen.

Ab September will Mock wieder mit Veranstaltungen starten: „Viele Leute kommen lieber zu uns, anstatt mit der Bahn nach Köln zu fahren.“ Und so geht es am Freitag, 17. September, los mit Livemusik, Filmforum, Vorträgen, Lesungen, Erste-Hilfe-Kurs: Mit Liedermacher Dirk H. Kudwig, Siegfried R. Schenke über Verdi, Lesung mit Carsten Sebastian Henn, spanischer Gitarrenmusik und English Tea Time.



Ein erster Höhepunkt findet am Freitag, 22. Oktober, im Gemeindezentrum mit dem „Orchester der Liebe“ statt. „Ein stilübergreifendes Konzert mit vier Profi-Musikern – Schlager Jazz, Pop, eine Prise Fußball und Kurioses aus der Welt der Lyrik – jenseits aller Schubladen und Denkmuster“, schwärmt Jutta Mock über das Ensemble. Karten kann man ab Mitte August bestellen.

Café Credo, Kirchplatz 20, Refrath, (0 22 04) 7 04 90 16. Geöffnet Mi-Fr 9-17 Uhr, Sa 10 -13 Uhr, So 10 -17 Uhr.