Kein Zeitplan für Ausbau der S11: Gladbacher Bürger kritisieren Deutsche Bahn

Bergisch Gladbach -

Nein, Angst vor mehr Lärm am S-Bahnhof durch den Ausbau der S 11 haben die Bürger eher nicht. Bei einer virtuellen Veranstaltung der Deutschen Bahn und des Nahverkehr Rheinland gab es Gelegenheit, sich über das Projekt zu informieren - und kritische Fragen zu stellen. Und wenn etwas kritisch gesehen wurde, dann die fehlenden Aussage zum Zeitplan.

Die überwältigende Mehrheit der Fragen bezog sich auf den Zeitplan. Wann denn die Verkürzung der Taktzeiten kommen werde? Von den verschiedenen Vertretern der Bahn und des Nahverkehrs gab es dazu die klare Aussage: Wir haben keine Ahnung, wann all unsere Pläne umgesetzt werden können. Das war für die Teilnehmer der Runde nicht befriedigend. Einer schrieb in den Chat: „Dann könne wir uns die Veranstaltung hier doch schenken.“ Aber rund 80 Interessierte blieben und fragten weiter nach. Thorsten Richter, Projektmanager bei der Bahn: „Wenn wir Ihnen ein Datum nennen, dann soll das auch gehalten werden können.“ Deutlich wurde, wie viele Behörden an dem Ausbau der S 11 beteiligt sind und wie viele gesetzliche Vorgaben einzuhalten seien. Das habe man sich nicht ausgesucht.

S11 soll zuerst bedient werden

Für den Schallschutz am künftigen, ausgebauten Bahnhof interessierte sich eigentlich niemand. Aufhorchen ließen vielmehr Aussagen zu Details des Gesamtprojekts. So erfuhren die Teilnehmer, dass die neuen S-Bahnen (länger, mit Toilette und WLAN) zuerst auf der Strecke S 11 eingesetzt werden. Achtung, es gab einen Termin: Ab 2027 sollen die Züge auf der Strecke Köln Bergisch Gladbach kommen. Dass die S11 zuerst bedient werde, sei auch ein Beleg für die Bedeutung dieser Linie.

Auch wurde bekannt, dass beim Ausbau im Bahnhof Gleise für „schlafende“ Züge gebraucht würden. Züge, die über Nacht in Gladbach pausieren. Im weiteren Verlauf der Strecke, von Bergisch Gladbach nach Köln, sind dann nach dem zweigleisigen Ausbau umfangreiche Schallschutzmaßnahmen geplant. Welche genau? Darauf konnte noch keine Antwort gegeben werden. Und Bergisch Gladbach bekommt auf jeden Fall eine neue Verkehrszählung. Es geht um den Bereich Tannenbergstraße. Dort wird der Übergang in jedem Fall wegfallen. Deshalb wird dort untersucht, welche Verkehrsteilnehmer wie oft die Gleise queren. Die Ergebnisse sollen im Sommer 2023 vorliegen