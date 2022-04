Kraftakt im Eiltempo: Bergisch Gladbach saniert Container in Lückerath für Geflüchtete

Knapp 800 Geflüchtete aus der Ukraine sind, Stand Freitagmorgen, inzwischen aus der Ukraine in Bergisch Gladbach angekommen. Etwa zwei Drittel der Kriegsvertriebenen sind bei Privatleuten untergekommen. Ein Drittel lebt in städtischen Einrichtungen – aufgeteilt auf das ehemalige Lübbehaus an der Senefelder Straße in Heidkamp, die beiden Erstaufnahmestellen an der Saaler Mühle und der Hermann-Löns-Straße sowie in von der Stadt angemieteten Wohnungen, berichtete Sabine Hellwig, Leiterin des Jugendamtes, in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Im Lübbehaus konnten 149 Erwachsene und 88 Kinder Unterschlupf finden. In den Containern neben dem Otto-Hahn-Schulzentrum an der Saaler Mühle haben 75 Menschen ein Dach über dem Kopf gefunden. In dem Belkaw-Gebäude an der Herman-Löns-Straße sind jetzt noch 24 Geflüchtete untergebracht. Von dort konnten am vergangenen Wochenende 42 Ukrainerinnen und Ukrainer umziehen in ein Tagungsgebäude hinter dem Bensberger Schloss, das die Generali-Versicherung der Stadt zur Verfügung gestellt hat. Dazu kommen noch 730 nicht-ukrainische Flüchtlinge, die in städtischen Unterkünften oder angemieteten Wohnungen leben.

Sozialdezernent Ragnar Migenda dankte in der Ausschusssitzung seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die, „bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit oder darüber hinausgehende Unterstützung“. Auch aus der Zivilgesellschaft gebe es „eine Welle der Solidarität“, unter anderem 180 Unterbringungsangebote. (ub)