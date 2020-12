Bergisch Gladbach -

Nur über einen Seiteneingang gelangt man ins Grandhotel Schloss Bensberg. Es herrscht fast gespenstische Leere und Stille – alles geschlossen wegen Corona. Und doch, von irgendwo erklingt Musik! Mozart! In der Bel Étage, im Salon Alberti, proben am Dienstag neun Streicher und Bläser rund um den Pianisten und Dirigenten Roman Salyutov – für das Silvesterkonzert. Zum ersten Mal nicht für ein Live-Konzert, sondern für die Online-Übertragung. Eine Art Trostpflaster für all die ausgefallenen Konzerte.