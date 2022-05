Mehrfamilienhaus in Bensberg: Feuerwehr löscht Brand in Gladbacher Tiefgarage

Bergisch Gladbach -

Der erste Notruf ging um kurz nach Mitternacht ein: Feuer in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße in Bensberg. Die Feuer- und Rettungsleitstelle setzte ein Großaufgebot der Bergisch Gladbacher Feuerwehr in Bewegung.

Vor Ort zeigte sich, dass bereits nahezu das komplette Haus verraucht war. „Wir mussten jede Wohnung kontrollieren“, berichtet Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders auf Anfrage. Sämtliche Bewohner mussten das Haus verlassen und die Feuerwehr die Wohnungen lüften und kontrollieren, bevor die Bewohner zurück ins Haus durften. Bis fünf Uhr in der Frühe dauerte der Feuerwehreinsatz, für den die Kölner Straße zeitweise gesperrt wurde.

Feuerwehr: Niemand bei Brand in Bensberg verletzt

Wie Polizeisprecher Christian Tholl auf Nachfrage mitteilt, hatten offenbar Mülltonnen gebrannt. Ob sie sich durch Glut im Müll entzündet haben oder gegebenenfalls ein Brandstifter am Werk war, ist derzeit noch offen. „Die Ermittlungen laufen“, so der Polizeisprecher.

Laut Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders wurde durch den Brand und den Rauch glücklicherweise niemand verletzt. Insbesondere zu nachtschlafender Zeit kann die Ausbreitung von Rauchgasen in einem Gebäude rasch zu einer tödlichen Gefahr werden.