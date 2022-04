Mit Auto in Refrath überschlagen: 82-Jähriger war laut Polizei durch Handy abgelenkt

Bergisch Gladbach -

Schwer verletzt worden ist am Freitagnachmittag ein 82 Jahre alter Autofahrer, der sich auf der Dolmanstraße in Bergisch Gladbach-Refrath mit seinem Auto überschlagen hat.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilt, war der Mann „aufgrund der Nutzung seines Mobiltelefons und die hierdurch entstandene Ablenkung“ mit seinem Auto gegen einen geparkten Pkw gefahren und hatte sich anschließend mit seinem eigenen Fahrzeug überschlagen.

Zeuge schneidet Gurt des 82-Jährigen durch, um ihn zu retten

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer habe den 82-Jährigen aus seinem Pkw retten können, indem er den angelegten Gurt des Verunfallten mit einem Messer durchgeschnitten habe, so ein Mitarbeiter der Polizeileitstelle am Samstag. Der 82-jährige Bergisch Gladbacher sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Dolmanstraße war während der Rettung und der anschließenden Unfallaufnahme zeitweise Gesperrt. Es bildeten sich längere Verkehrsstaus.