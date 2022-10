Ohne Führerschein: Lamborghini-Fahrer liefert sich Rennen mit Polizei in Gladbach

Bergisch Gladbach -

Der Fahrer eines Sportwagens hat sich am Montagnachmittag ein Rennen mit der Polizei geliefert.



Wie die Polizei mitteilt, warteten Einsatzkräfte aus dem Verkehrsdienst um kurz nach 17 Uhr an einer Ampel an der Handstraße, als sie an der Paffrather Straße aus Richtung Schildgen einen Lamborghini bemerkten, der auf die B 506 in Richtung Wipperfürth abbog. Er habe lautstark beschleunigt und einen anderen Wagen in einer Rechtskurve überholt, so die Polizei.



Bergisch Gladbach: Zeugen gaben Hinweise

Die Verfolgung des Sportwagens war schwierig. Viel zu schnell floh der Fahrer und überholte dabei mehrere Verkehrsteilnehmer. An der Kreuzung B 506/Reuterstraße bog er bei Rot in Richtung Reuterstraße ab.

Zeugen meldeten wenig später der Polizei, dass der Wagen in einer Sackgasse an der Straße Römerfeld stand. Der 43-jährige Fahrer aus Bergisch Gladbach saß noch im Wagen und hatte keine gültige Fahrerlaubnis dabei. Den Lamborghini beschlagnahmte die Polizei als Tatmittel.



Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Polizei sucht weitere Zeugen und potenzielle Geschädigte, die bei den Überholmanövern in Gefahr geraten waren. Hinweise an 02202/2050. (nip)