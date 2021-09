Polizeieinsatz in Gladbach: Mann bedroht Anwohner in Schildgen mit Schraubendreher

Bergisch Gladbach -

Zwei Frauen in Begleitung ihrer Kinder sind am Sonntag im Hoppersheider Busch in Schildgen bedrängt worden. Sie hatten einen 42-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er auffällig in einen Pkw schaute. Als dieser das bemerkte, kam er bedrohlich auf die Frauen zu.



Der Ehemann einer der beiden Frauen konnte den Beschuldigten zunächst wegdrängen, so dass sie auf das Grundstück einer Nachbarin flüchten konnten. Daraufhin zog der Beschuldigte einen Schraubendreher aus seiner Hosentasche und bedrohte damit den Mann. Zu diesem Zeitpunkt trafen auch die alarmierten Polizeibeamten vor Ort ein, die ihn auf dem Boden fixieren mussten, weil er sich weigerte, die Waffe wegzulegen und Widerstand leistete.



Im Gewahrsam auf der Polizeiwache wies ein hinzugezogener Arzt den psychisch auffälligen Mann wenig später in eine psychiatrische Klinik ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (eck)